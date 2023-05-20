Antalya'da 19 Mayıs coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Düzenlenen fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Ünlü sanatçı Gülşen, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişiye konser verdi. Başkan Muhittin Böcek ise gençlere seslenerek, "Her zaman olduğu gibi birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü biz gençlerle güçlüyüz. İşte bu yüzden, hayallerinizin, umutlarınızın, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çok sevdiğiniz vatanınızdan gitmenize müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıldönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Antalya genelinde tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı düzenlendi. Fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyıp meşaleler eşliğinde yürüdü. Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, STK'lar ve on binlerce vatandaş katıldı.

Katılımcılar grubun önünde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlara eşlik ederek Konyaaltı Caddesi'ni takip edip Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Ellerinde fenerlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce Antalyalı, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu. Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran on binlerce vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar eşliğinde hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

"104 YILDIR YOLUMUZU AYDINLANTIYOR"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara seslenerek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin 104 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. Türk halkının tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazdığını belirten Başkan Böcek, "Varını yoğunu kaybetmiş, aziz vatanın dört bir yanı işgal altındayken, her şey bitti denildiği anda bile, 7'den 70'e, inançlı Türk halkı, topyekün verdiği mücadeleyle, tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Başkan Böcek, konuşmasının devamında gençlere şöyle seslendi:

"Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve eşsiz lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir aradayız. Atatürk, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir ilham kaynağıdır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi daha ileriye taşımak siz gençlerle mümkün olacaktır. Her zaman olduğu gibi birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü biz gençlerle güçlüyüz! İşte bu yüzden, hayallerinizin, umutlarınızın, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çok sevdiğiniz vatanınızdan gitmenize müsaade etmeyeceğiz. Ey Türk istikbalinin evladı! 19 Mayıs kuruluşa ve kurtuluşa olan inancın günüdür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür. Mücadeleden vazgeçmemiş Mustafa Kemal'in mirasıdır bugün. Türk milletine umutsuzluk yakışmaz, vazgeçmek yakışmaz, özellikle siz gençlere hiç yakışmaz. Sana söz Atam kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti nice yüzyıllara taşıyacağız. Sana söz Atam, gençlerimizle birlikte devrimlerinden ayrılmadan, gösterdiğin hedefe hiç durmadan, yorulmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın."

Başkan Böcek, sahnede coşkulu kalabalıkla birlikte marş söyleyerek selfie çekti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı ve Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü İbrahim Daş da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e fener alayını düzenlediği, Antalyalılara da korteje katıldıkları için teşekkür eden Daş, "Bu muhteşem fener alayı ile Türkiye'ye örnek oldunuz. Yüreğinize sağlık" dedi.

GÜLŞEN, SAHNE ALDI

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda önce DJ Performans Muhammet Büyüktepe Antalyalıları coşturdu. Daha sonra düzenlenen konserde ünlü sanatçı Gülşen sahne aldı. Antalyalı hayranlarıyla buluşan pop müziğinin ünlü ismi Gülşen, hareketli şarkılarını seslendirdi. Antalyalılar bayrakları ve fenerleriyle sanatçı Gülşen'e eşlik etti. Muhteşem sahne performansıyla, hareketli şarkıları ve danslarıyla hayranlarını etkileyen Gülşen, Antalyalılara 'Çok güzelsin' diye seslenerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gülşen, "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Başkan Böcek, sanatçı Gülşen'e Atatürk'ün Antalya ziyaretini yansıtan fotoğrafın yer aldığı tablo ve çiçek takdim etti. Gülşen, Başkan Böcek'e Antalyalılarla buluşmasına aracı olduğu için teşekkür etti.