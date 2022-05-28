Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi - Haberler

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Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi

AA - Talip Demirci - Spor
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Antalya'da 1. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında sanatçılar Sinan Akçıl ile Fatma Turgut konser verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında sanatçılar Sinan Akçıl ile Fatma Turgut konser verdi.

Ova Stadyumu'ndaki etkinlikte sahne alan Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Fatma Turgut, söylediği parçalarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Akçıl ve Turgut, sergiledikleri performansla izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sanatçılara tablo ve çiçek verdi.

AA / Talip Demirci - Spor

Yağlı Pehlivan Güreşleri Kaş Belediyesi Antalya Konser Spor Haberler

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