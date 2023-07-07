Antalya'da 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü Etkinliği Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, DJ eşliğinde şarkılar ve marşlar söylendi, sloganlar atıldı. Programın sonunda taraftarlar Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanarak meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.