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Antalya'da 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü Etkinliği Düzenlendi

Spor Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, DJ eşliğinde şarkılar ve marşlar söylendi, sloganlar atıldı. Programın sonunda taraftarlar Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanarak meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda düzenlenen organizasyonda, DJ eşliğinde şarkılar, marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Antalya Dünya Spor Haberler

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