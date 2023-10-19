Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda lider oldu

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg ekibi BBC Grengewald'ı 74-73 mağlup ederek, grup lideri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg ekibi BBC Grengewald'ı 74-73 mağlup ederek, grup lideri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, Antalya'nın gururu olmaya devam ediyor. 15 takımın mücadele ettiği ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sırada olan Toroslar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda da mücadele ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'ndaki ikinci maçında evinde Lüksemburg ekibi BBC Grengewald ile karşılaştı.

Son saniyelerde gelen galibiyet

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 önde girdi. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Takımı, iyi bir mücadele sergilemesine rağmen konuk takımın öne geçmesine engel olamadı. Son periyoda 60-55 geride giren Antalya ekibi, son dakikalarda yaptığı ataklarla farkı kapatmayı başardı. Maçın bitimine 3 saniye kala kazandırdığı serbest atışta Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla Antalya ekibi sahadan 74-73 galip ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Takımı, bu galibiyetle Avrupa'daki ilk galibiyetini alırken, grup liderliğine de yükseldi. Oldukça heyecanlı geçen maçta alınan galibiyet taraftarları sevince boğdu. - ANTALYA