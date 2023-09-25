Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Sportiva Azoris Hotels'i yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Avrupa Kupası Elemeleri'nde namağlup yoluna devam ediyor. Portekiz temsilcisi Sportiva Azoris Hotels ile yapacakları rövanş mücadelesinde galip gelerek 5'te 5 yapmayı hedefliyorlar.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Avrupa Kupası Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Portekiz temsilcisi Sportiva Azoris Hotels'i 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesinde de yenip 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Antalya ekibi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 67-58 mağlup etti.

Sezona iyi başlangıç yapan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, 2. hafta mücadelesinde İlkem Yapı Tarsusspor'u deplasmanda 87-70 yendi.

Akdeniz temsilcisi, FIBA Avrupa Kupası Elemeleri ilk karşılaşmasında ise iç sahada karşılaştığı Sportiva Azoris Hotels takımını 66-49 mağlup ederken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ise evinde Beşiktaş'a 82-77 üstünlük sağladı.

Ligdeki üç maçını ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki ilk mücadelesini kazanarak 4'te 4 yapan Antalya ekibi, 28 Eylül Perşembe günü Sportiva Azoris Hotels ile yapacağı maçtan da galip ayrılarak hem bu sezonki 5. resmi mücadelesini kazanmak hem de Avrupa Kupası'nda adını gruplara yazdırmak istiyor.

Ligde üç haftada 6 puana ulaşarak averajla Fenerbahçe Alagöz Holding ve OGM Ormanspor'un ardından üçüncü sırada yer alan Antalya temsilcisi, dördüncü haftada Emlak Konut ile 1 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.