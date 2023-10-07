Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u uzatmada yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u, uzatmaya giden maçta 107-106 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Sevgi Tonguç 5, Wiley 35, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 24, Richardson 6, Petronyte 12, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 12, Bone 52, Günesh Denise Karaoğlan 7, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 8, Özge Kavurmacıoğlu 4, Delic 6, Henderson 10, Helin Boybeyi 8
1. Periyot: 19-16
Devre: 43-40
3. Periyot: 75-64
Normal süre: 97-97
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u, uzatmaya giden maçta 107-106 yendi.