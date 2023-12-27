Üye Girişi
Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi

Güncelleme:
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi.

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hakan Gerey, Serhat Dülker

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 12, Brown 22, Henderson 17, Helin Boybeyi 9, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kautelia 11

İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 5, Cave 15, Davis 15, Robinson 23, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 5, Büşra Akgün 3, Yağmur Bul

1. Periyot: 20-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkanlar: 27.49 Bone, 34.28 Kautelia ( Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor basketbol Antalya Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title