Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 117-91 yendi.
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Brown 31, Henderson 10, Lucet 12, Bone 29, Günesh Denise Karaoğlan 6, Niray Sena Aral 6, Arzu Asiye Özdemir 6, Özge Kavurmacıoğlu 11, Helin Boybeyi 2, Gonca Karataş 4, Elif Emirtekin, Hazal Çetin
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 6, Sena Işık 7, Betül Kutlu 13, Nuran Tutsak 15, Öykü Taşkın 19, Elanur Demir 27, Şara Baş 4
1. Periyot: 35-25
Devre: 60-46
3. Periyot: 88-72
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 117-91 yendi.