Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını evinde ağırlayacak. Antalya ekibi, üst üste kazandığı maçlarla liderin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.
Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda ilk hafta maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 mağlup olan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, daha sonraki iç saha karşılaşmasında Lüksemburg'un BBC Grengewald takımını 74-73 mağlup etti. Antalya temsilcisi, evinde Çekya'nın KP Tany Brno takımını da 79-77 yendi.
Üst üste iki maçını kazanan Antalya ekibi, Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yapmak için yarın sahaya çıkacak.
Grupta yaptığı üç maçta 5 puana ulaşan Antalya ekibi, 6 puanla lider durumdaki Tango Bourges Basket'in ardından ikinci sırada yer alıyor.