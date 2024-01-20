Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesini mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesini 96-81 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Kerem Baki, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
Çankaya Üniversitesi: Walker 14, Fontaine 18, Melike Yalçınkaya 13, McCarty-Williams 32, Gizem Tüzün 2, Melike Tuğba Oral 2, Gülse Uğur, Asya Ülker
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 39, Özge Kavurmacıoğlu 9, Brown 9, Henderson 15, Lucet 15, Helin Boybeyi 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Arzu Asiye Özdemir
1. Periyot: 16-17
Devre: 29-43
3. Periyot: 59-71
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesini 96-81 yendi.