Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, BOTAŞ'ı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde BOTAŞ'ı 83-78 yendi.
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Zafer, Sabri Gündüz
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 11, Bone 37, Günesh Denise Karaoğlan, Özge Kavurmacıoğlu 5, Lucet 5, Henderson 21, Helin Boybeyi, Arzu Asiye Özdemir 4
BOTAŞ: Natasha 8, Lindsay 15, Taya 18, Manolya Kurtulmuş 8, Lyndra 22, Nihal Güngör Yıldırım 2, Ronahi Zilan Kıran 2, Saliha Mandıracı 3, Buket Ünal
1. Periyot: 15-24
Devre: 44-43
3. Periyot: 60-59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde BOTAŞ'ı 83-78 yendi.