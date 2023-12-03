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Antalya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 99-83 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Sinem Tetik, Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 35, Öykü Canlıel 6, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 5, Elanur Demir, Brown 32, Sena Işık, Şara Baş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 26, Günesh Denise Karaoğlan 4, Özge Kavurmacıoğlu 15, Delic, Henderson 30, Helin Boybeyi 2, Hazal Çetin, Arzu Asiye Özdemir 2

1. Periyot: 31-23

Devre: 40-53

3. Periyot: 56-73

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 99-83 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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