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Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteranlar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Belli Oldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Veteranlar Futbol Turnuvası'nda 45 yaş üstü futbolseverler mücadelede etti. Turnuvada Kotçu Mithat Masterlar Takımı şampiyon oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Veteranlar Futbol Turnuvası'nda 45 yaş üstü futbolseverler mücadelede etti. Turnuvada Kotçu Mithat Masterlar Takımı şampiyon oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da sporun yaygınlaşması ve vatandaşın spora teşvik edilmesi yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'nde 45 yaş üstü sporseverlerin katılım sağladığı 'Veteranlar Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Kupa ve madalyalarını aldılar

Finalde ASKF Masterlar'ı yenen Kotçu Mithat Masterlar Takımı şampiyon oldu. Turnuvaya iki grupta toplam 11 takım katılım sağladı. Katılımcı takımların kadroları 12 kişiden oluştu. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımların üst tura yükseldiği turnuvada, takımlar finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynanarak turnuva tamamlandı. Şampiyon olan Kotçu Mithat Masterlar Takımı, şampiyonluk kupası alırken, 2. ve 3. olan takımlara ise madalyaları verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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