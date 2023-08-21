Antalya Büyükşehir Belediyesi, Spor Antalya etkinliğiyle sporseverlere SUP boarding keyfi yaşattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, farklı spor etkinlikleriyle Antalyalıları spora teşvik ediyor. Büyükşehir Belediyesi son yılların popüler sporu olan SUP boarding etkinliği ile sporseverlere Akdeniz'in mavi sularında kürek sörfü keyfi yaşattı. 'Spor Antalya' aktiviteleri kapsamında voleybol, basketbol, okçuluk, ayak tenisi ve zumba gibi birçok etkinlik yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, farklı spor etkinlikleriyle Antalyalıları spora teşvik ediyor. Büyükşehir Belediyesi son yılların popüler sporu olan SUP boarding etkinliği ile sporseverlere Akdeniz'in mavi sularında kürek sörfü keyfi yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Spor Antalya' etkinliği ile Antalyalılar farklı spor dalları ile dolu dolu bir hafta sonu yaşıyor. Aktivitelerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoga etkinliği düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde yogaya katılan vatandaşlara temel yoga hareketleri gösterildi. 1 saat süren etkinlikte sporseverler yoga ile stres attı. KÜREK SÖRFÜ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Daha sonra son yılların popüler sporu olan SUP boarding etkinliği yapıldı. İlk olarak karada kürek sörfü konusunda eğitim verildi. Dengede durma, kürek çekme gibi konularda bilgilendirilen vatandaşlar daha sonra eğitmenler eşliğinde denize indi. Akdeniz'in masmavi sularında kürek sörfü yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar da ilgiyle kürek sörfü yapan Antalyalıları izledi. Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz gerçekleştirdiği etkinlik yoğun ilgi gördü. Kürek sörfüne katılan sporseverler büyük keyif aldı.

'Spor Antalya' aktiviteleri kapsamında voleybol, basketbol, okçuluk, ayak tenisi ve zumba gibi birçok etkinlik yer aldı.