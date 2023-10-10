Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Dikmen İlkokulu'na spor malzemesi yardımı yaptı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak okulların spor altyapısını güçlendirmek desteklerini sürdürüyor. Serik Dikmen İlkokulu'nun spor malzemesi ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, gençleri spora teşvik ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi öğrencileri spora teşvik etmek, eksiklerini gidermek ve geleceğin sporcularını Antalya'ya kazandırmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da merkezden uzak okullara spor malzemesi yardımına devam ediyor. Bu kapsamda Serik Dikmen İlkokulu'na futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu, badminton topu ve raketi, masa tenisi topu, filesi, raketi ile satranç takımları ve formaların yer aldığı malzemeler hediye edildi. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

"SPORA TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Spor malzemesi dağıtımına eşlik ederek çocukların sevincine ortak olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Başkanımız spora çok önem veriyor. Kırsal bölgelerde okuyan öğrencilerimizin spor malzemelerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Bugün de ihtiyaç dahilinde Serik Dikmen İlkokulu ve Ortaokulu'ndayız. Çocuklarımızla bir araya gelerek talepleri teslim ettik. Onların sevinci bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

SPOR BİLİNCİ ARTACAK

Serik Dikmen İlkokulu-Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammer Bozdoğan ise "Büyükşehir Belediyemiz tarafından gönderilen malzemeler okulumuzda spor bilincini arttırmada önemli bir rol oynayacak. Çocuklarımızın bugün spor malzemelerine kavuştu ve çok mutlu oldular. Emeği geçenlere şahsım ve okulum adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.