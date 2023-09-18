Antalya Büyükşehir Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalı vatandaşların spor etkinlikleriyle buluşması amacıyla plaj voleybol turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahiline kazandırdığı 2 yeni plaj voleybolu sahasında gerçekleşen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin farklı spor branşlarıyla buluşması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu çerçevesinde plaj voleybolu turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ne kazandırdığı 2 plaj voleybolu sahasında gerçekleşen etkinliğe 32 takım katıldı. 4'er kişilik takımlar halinde oynanan turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Eleme usulüyle gerçekleşen plaj voleybolu turnuvasında gün boyu süren mücadeleler sonrasında Brothers takımı birinci, 07 Monster takımı ikinci, Masterler üçüncü olurken Mojo takımı da dördüncü oldu. Turnuva sonunda Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, kupa ve madalyalarının dereceye giren takımlara takdim etti. - ANTALYA