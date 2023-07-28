Antalya Büyükşehir Belediyesi Beach Park'ta Ayak Tenisi Sahaları Oluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençler arasında yoğun rağbet gören ayak tenisi sporunun gelişmesi için Beach Park'ta iki adet ayak tenisi sahası oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor kursları ve semt spor alanlarıyla her yaştan Antalyalıyı sporla buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençler arasında yoğun rağbet gören ayak tenisi sporunun gelişmesi için Beach Park'ta iki adet ayak tenisi sahası oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor kurslarının yanı sıra yeni semt spor alanlarıyla da her yaştan Antalyalıyı sporla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle gençler arasında yoğun rağbet gören ayak tenisi sporunun gelişmesi için de çalışıyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Beach Park'ta iki adet ayak tenisi sahası oluşturuldu.

Özellikle gençlerin ve çocukların ayak tenisine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, "Sürekli yeni tesisler yapmaya, halkımızın talepleri ışığında her türlü spor tesisini açmaya çalışıyoruz. Ayak tenisi oynamak isteyenlerin yararlanabileceği çok güzel 2 saha oluşturduk. 24 saat açık gece ışıklandırmamız var. Rezervasyon uygulaması yok. İsteyen istediği saatte gelip burada partneriyle ayak tenisi oynayabilir. Tüm Antalyalıları ayak tenisi oynamaya davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA