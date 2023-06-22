Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonası'na hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı Balıkesir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak olan takım, şampiyona öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Antrenör Adem Talih ve kaptan Zafer Koç eşliğindeki sporcuları tebrik eden Böcek, Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek için takıma başarı diledi.

Böcek, Ayak Tenisi Takımı'nın Antalya için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, başarılarının devam etmesi için belediye olarak sporculara her türlü desteği vereceğini belirtti.