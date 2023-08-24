Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ayak Tenisi Turnuvası Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antalyalıları spora teşvik etmek için Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor. Turnuva 30 Ağustos Çarşamba günü Konyaaltı Beach Parkta tenis kortlarının yanında bulunan ayak tenisi sahasında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası" takımların birbirlerini yenerek bir sonraki aşamaya geçebileceği eleme usulü ile yapılacak. 30 Ağustos Salı günü 16.00' da başlayacak olan ayak tenisi turnuvası, Konyaaltı Beach Parkt'a tenis kortlarının yanında bulunan çim alanda gerçekleştirilecek. Müsabakalara katılacak takımlar 3 asil ve 1 yedek oyuncu olmak üzere 4 kişiden oluşacak. Turnuvaya katılmak isteyenler internet sitesi üzerinden 25 Ağustos Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek. Turnuvayla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın telefonundan bilgi alınabilecek. - ANTALYA