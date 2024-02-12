Antalya Bisiklet Turu'nda Davide Piganzoli genel klasman birincisi oldu

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) genel klasman birincisi Davide Piganzoli, yarışta kendisinin ve takımının performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Polti-Kometa takımının 21 yaşındaki İtalyan bisikletçisi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonu değerlendiren Piganzoli, "Takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Kendi performansım da çok iyiydi. Yarış için çok yoğun çalıştık. Sonuna kadar genel klasmandaki liderliğimizi korumaya çalıştık ve bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

"İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi"

Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktaran genç bisikletçi, "Gerçekten yolları çok beğendim. Burada geçirdiğim zaman da gerçekten hoşuma gitti. Etaplar da çok iyiydi. Bir tane zor etap vardı. Son etap da biraz zordu. İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi. Her şeye rağmen etapların üstesinden geldik ve iyi yarış çıkardık." şeklinde görüş belirtti.

İlerleyen dönemde Türkiye'de yeniden yarışlara katılmak istediğini dile getiren Piganzoli, "Takımım sadece temmuza kadar plan yaptı. O yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa kesin katılırım diyemiyorum. Böyle bir ihtimal çıkarsa da katılmak isterim çünkü burayı gerçekten çok beğendim." diye konuştu.

Turdaki diğer takımları da değerlendiren Piganzoli, "Birçok iyi takım burada yarıştı. Beni de sonuna kadar zorladılar ama limitimi de aşmadım." ifadelerini kullandı.