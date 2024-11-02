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Antalya Belek'te Engelleri Aşan 'LİMİT BİZİZ' Takımı IRONMAN 70.3'te Yarışacak

Antalya Belek'te Engelleri Aşan 'LİMİT BİZİZ' Takımı IRONMAN 70.3'te Yarışacak
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Antalya Belek'te düzenlenecek IRONMAN 70.3 Türkiye yarışında, 'LİMİT BİZİZ' takımı, engelleri aşmış özel sporcularıyla yarışacak. Türkiye'nin ilk Ironman yarışmacılarından Oğuz Ömür de bu yılki yarışta yer alacak.

Antalya Belek'te düzenlenecek olan IRONMAN 70.3 yarışında üç özel sporcunun yer aldığı 'LİMİT BİZİZ' takımı ile Türkiye'nin ilk Ironman yarışmacılarından Oğuz Ömür, limitleri zorlayacak.

IRONMAN 70.3 Türkiye yarın Antalya, Belek'te düzenlenecek. Yarışta yer alan 'LİMİT BİZİZ' takımı, her biri kendi alanında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış 6 amatör sporcusuyla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyada sayılı, Türkiye'de ise ilk olacak bu formatta, yüzme etabında otizmli Tuna Tunca (21), Berkin Uğurlu (42) ile birlikte 1.9 km yüzme; tandem bisikletle görme engelli co-pilot Merve Orhan (30) ve pilot Mert Özgün (47) ile 90 km bisiklet, koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışacak olan Okan Aracagök'ü (45) ise Yaman Pamukçu (43) 21.1 km boyunca çekecek. Bu özel proje, TRIBRO triatlon takımının fikir öncülüğünde engellere rağmen hem fiziksel dayanıklılığın hem de zihinsel kararlılığın simgesi olarak hayata geçecek.

Oğuz Ömür: "Ironman hayatın bir özeti"

Türkiye'nin ilk Ironman sporcuları arasında yer alan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle spor hayatını bitirme noktasına gelen Oğuz Ömür, Ironman 70.3 Türkiye'nin 10. yıl dönümünde yarışmacılar arasında yer alacak. Spor hayatının 1976 yılında başladığını söyleyen Ömür, "Abim triatlon yapıyordu ve onlarla antrenmana başladım. 2005 senesinde ilk Ironman yarışına katıldım ve 2007'de full Ironman'de yarıştım. 23 full ve 40 Ironman 70.3 yarışına katıldım. Aort kapakçığımda üfürüm olarak rahatsızlık başladı. 2003'ten 2018'e kadar kontrol ettiriyordum. Aortun genişlediği kısımda en tehlikelisi. Covid girdi araya 2-3 sene kontrole gitmedim, sıkıntım da yoktu. Ocak ayında bir kontrole gittim. Orada 5.2 cm genişleme çıktı ve hemen her şeyi bırakıp, ağır ilaçlar kullanarak doktor aramaya başladım. Doktorların hepsi ameliyat olmamı önerdi. Ameliyat gerçekleşti ve kalbi durdurup makineye bağladılar. Kalp kapakçığım değişti. Ameliyat çok iyi geçti ve sonrası zahmetliydi. Kafamda hep full Ironman yaparım düşüncesi vardı. O gücü hissediyordum kendimde. Yavaş yavaş ameliyat sonrası antrenmanlara başladım. Antrenman dozajını arttırdığımda vücudum reaksiyon gösterdi. Bir problem yaşadım ve doktoruma gittiğimde kalp yetmezliği var denildi. Antrenmanlarıma doktor eşliğinde düzenli bir şekilde devam ettim. Belirli bir form düzeyine gelince bu yarışa girmeye karar verdim. Amacım burada sadece bitirmek ve kariyerimi tamamlamak. Ironman benim için sembolik bir örnek. En zor tek günde yapılan yarış. Bundan daha uzun yapılan tek günlük yarış yok. İnsanların size bakışı ve telkinlerinin önemi yok. Sizin kendi inancınız önemli. Yarışmacıların hepsinde büyük bir potansiyel var. Genç arkadaşlarıma hep yaparsınız diye söylüyorum. Ben kendimde hep bunu yaparım ameliyat olmama rağmen diye düşündüm. Ironman hayatın bir özeti, inişler çıkışlar oluyor ama sonunda bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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