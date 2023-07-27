Antalya, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına ev sahipliği yapacak
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2023-2024 sezonu eleme maçları, Antalya'da oynanacak. Toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elemelerden gelecek 3 takımın dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek. Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ise doğrudan gruplara katılacak.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu eleme maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 grupta toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Elemelerden gelecek 3 ekibin dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.
Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, doğrudan gruplara katılacak.