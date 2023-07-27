Antalya, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına ev sahipliği yapacak

2023-2024 sezonu eleme maçları, Antalya'da oynanacak. Toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elemelerden gelecek 3 takımın dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek. Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ise doğrudan gruplara katılacak.