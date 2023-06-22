Antalya Ayak Tenisi Takımı Başkan Böcek'i Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası öncesinde Başkan Böcek'i ziyaret etti. Takım, Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı, Balıkesir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya ve Bölgesel'de birinci olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. 22-25 Haziran 2023 tarihleri ??arasında Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak takım, antrenör Adem Talih ve kaptan Zafer Koç eşliğinde Başkan Böcek'i ziyaret etti.

Başkan Böcek, ziyarette sporcuları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeleri için takıma başarı diledi. Böcek, Ayak Tenisi Takımı'nın Antalya için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve başarılarının devam etmesi için belediye olarak sporculara her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.