Antalya, Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne hazırlanıyor

Hentbolda 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri (EBT) öncesi Konyaaltı Plajı'nda hazırlık yapılıyor.

Plaj hentbolunda kulüpler açısından en önemli organizasyon olan finallerin gerçekleştirileceği Konyaaltı Sahili'nde üç yarı kum saha, tribün ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kentin spor turizmine katkı sağlamak için bu tür uluslararası organizasyonların önemli olduğunu belirtti.

Şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Esen, Antalya'daki turizm çeşitliliğini arttırmak açısından spor organizasyonlarına önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin 2 takımla temsil edileceği organizasyonda 14 kadın, 14 erkek takımı mücadele edecek.