Anneler çocuklarıyla tekvando yaptı

Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando kursiyerleri, bir saat anneleriyle birlikte antrenman yaptı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando kursiyerleri, keyifle geçen bir saat anneleriyle birlikte antrenman yaptı. Turgut Özal Spor Salonu'nda tekvando eğitimi alan 7 yaşındaki çocuklar, bir kereliğine anneleriyle eğitim aldı. Isınma hareketlerinden sonra birbirlerine tekvando tekniklerinde tekme ve yumruk atan aileler, hiç unutamayacakları dakikalar yaşadı. Çuval içinde zıplayarak ilerleme gibi eğlenceli yarışlar yapan ebeveynler, çocuklarının tezahüratları eşliğinde farklı bir zaman dilimi yaşadı.

Hareketsiz zaman geçirmesinler

Çocukları yaz tatili boyunca olabildiğince bilgisayar, tablet ve telefonlardan uzak tutmaya çalıştıklarını anlatan 2 çocuk annesi antrenör Derya Uyankaya, ailelerin de spor yaparak beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek istediklerini söyledi. Öğrencilerinin tatil boyunca ekran başında hareketsiz zaman geçirmemeleri için öncelikle anneleri bilinçlendirmek istediğini anlatan Uyankaya, bu amaçla bir derse anneleri de davet ettiğini söyledi. - ANTALYA