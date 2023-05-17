Ankaragücü yöneticisi hakem hatalarına tepki gösterdi

Mke Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aytekin, üç pozisyonda penaltı beklentilerinin olduğunu ve hiçbirinde VAR'ın hakemi izlemek için kenara çağırmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yine tartışmalı pozisyonlar var. Maçtan sonra bazı eski hakemlerle konuştum. Maçın heyecanıyla bazen yanlış görebiliyoruz ama hepsinin ortak noktası Taylan'ın pozisyonu penaltı verilebilir ama son pozisyon net penaltı. Keşke yakaladığımız pozisyonları değerlendirip maçı yine kazansaydık, bunu gerçekleştirebilirdik. Beraberlik aldığımız bir müsabakada hakem hatalarını konuşmaktansa kazanıp konuşmayı daha çok isterdim. Taylan'ın tartışmalı penaltı pozisyonunun devamında gol oldu. Son dakikada çok net bir penaltı pozisyonu vardı."

Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamaları da hatırlatan Aytekin, "Anadolu kulüplerine çağrıda bulunmuştuk. Biz bugün buradan 3 puanı aldığımızda ligin alt sıralarıyla mesafeyi açıp, ligden düşme tehlikesini ortadan kaldırarak tamamen kupaya adapte olacaktık. Bu şekilde hatalar gerçekleştiği zaman taraftarlarımız geriliyor. Onlar da buraya galibiyet için geldi. Haklı olarak düşme korkusunu yaşamak istemiyorlar. Benim ekrandan gördüğümü VAR'daki hakemler net bir şekilde görüp orta hakeme bildirebilir. Biz şu an hakem hatalarıyla kaybettiğimiz puanların yarısını alsaydık, ligde çok daha üst noktalardaydık." ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarıyla kaybettikleri puanların planlarını bozduğunu savunan Aytekin, "Kupaya olan adaptasyonumuzu da etkiliyor. Taraftarlarımızın protestolarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu maçı çok daha rahat kazanabilirdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık belki de ama penaltı olabilecek bir pozisyondan sonra gol yiyoruz ve maçın sonunda çok net bir penaltımız verilmiyor. Hakem hatalarıyla ilgili Süper Lig kulüpleri 50'nin üzerinde açıklama yapmışlar. Burada futbolu kolaylaştıran VAR sistemi geldi. Burada hakemlerin artık çok adaletli bir yönetimle maçları yönetmesi gerekiyor. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Umarım daha fazla kulüp temsilcileri daha fazla açıklama yapmak zorunda kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Aytekin, son dakikada penaltı bekledikleri pozisyondan sonra kazandıkları korneri kullanmadan hakemin maçı bitirmesine de tepki gösterdi.

Hüseyin Aytekin, MKE Ankaragücü'nün 113 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle coşkulu bir tribün, 20 bin kişi stada geldi, Türkiye'de kaç müsabaka bu şekilde oynanıyor? Biz, kulübümüzün haklarını korumak zorundayız. Türkiye'de ilk defa bir toplantı düzenledik, birçok kulübe çağrıda bulunduk. Hakemler her zaman maçların önüne geçiyor. Ankaragücü camiası inansın, biz bu sene ligde kalacağız, inşallah da kupada final oynayacağız."