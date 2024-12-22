Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Demirkan: 'Onurlu ve Gururlu Bir Puan Aldık'

Mke Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan, Çorum FK maçının ardından, "Onurlu ve gururlu bir puan aldık. Devamı gelecek, çok güçlü geleceğiz. Herkes buna inansın" dedi.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Mke Ankaragücü, deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan, taraftarlara çağrıda bulunarak üst lig hedefiyle yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Devamı gelecek, çok güçlü geleceğiz"

Zor bir deplasmanda 1 puan aldıklarını belirten Demirkan, "Bizim için zor bir deplasmandı. İyi bir hocaları var ve kaliteli oyunculara sahip. Zor bir deplasman. Ama biz güçlü bir takımız. Hafta içi yaşadığımız bir takım sıkıntılardan dolayı biraz eksik, moralsiz geldik. Ama son 24 saatte yönetimle, sporcularla kenetlendik. 30. dakikaya kadar oyun dengeliydi, hatta üstün olan takım bizdik. Rakip bizi biraz zorladı ama ortada giden bir maçtı. Ama maalesef şanssız bir pozisyonda, istem dışı kartla eksik kaldık. İlk yarıyı öyle bitirmeye çalıştık. Oyuncularımız çok özverili oynadı. Taktiksel anlamda ikinci yarı 3 ya da 4 pozisyonda değişiklik yaptık, risk aldık. 82. dakikadan sonra risk almak zorundaydık. 3'lü defansa döndük. 10 kişi olmamıza rağmen puan almamız lazımdı, morale ihtiyacımız vardı. Rabbime şükürler olsun, puan puandır. 2024'ün son maçıydı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sporcularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele verdiler. İki kişinin yerine oynayan oyuncularımız oldu. Osman çok ciddi bir sakatlık geçirdi, herhalde hastaneye sevk edeceğiz. Göğsünden bir darbe aldı. Hepsine teşekkür ediyorum, onurlu ve gururlu bir puan aldık. Devamı gelecek, çok güçlü geleceğiz. Herkes buna inansın" ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz üst lig"

Taraftarlara seslenen Demirkan, "Taraftarımız bir saniye susmadılar. Onlardan rica ediyorum, iyi günde, kötü günde takıma sahip çıksınlar. Takımın gerçek sahibi onlar. O gücü alamazsak eksik kalırız. O tribünlerin tekrar 2. Lig'deki havasını yakalaması lazım, 20 bin, 25 bin kişiye oynaması lazım. Küskünlük, dargınlık yok. Burada herkes Ankaragücü için mücadele ediyor. Bu mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım. Parçalanırsak yerimizde sayarız. Bizim hedefimiz üst lig, o inançla kalan maçlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM