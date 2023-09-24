Ankaragücü ve Konyaspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic maçı değerlendirdi.

Maça etkili başladıklarını ve golü erken bulduklarını söyleyen Tolunay Kafkas, "Oyunun tamamı kontrolümüzün altında geçti. Ancak özellikle ofansif anlamda üretken olamadık. Bunun nedeni orta sahaların ve beklerin ceza sahasına koşu yapmamasıydı. 3 puana yakın taraf Ankaragücü'ydü. Maalesef bazı oyuncuların seviyelerin altında olması maçı kazanamamamıza neden oldu" dedi.

STANOJEVIC: MÜCADELEMİZDEN MEMNUNUM

Aleksandar Stanojevic ise zor bir karşılaşmaya çıktıklarını kaydederek, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadelerini kullandı.