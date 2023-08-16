Ankaragücü ve Ankara Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ankara Üniversitesi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir çevre için iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde kulüp ve üniversite yöneticileri hazır bulundu.

Ankaragücü'nden sürdürülebilir çevre için iş birliği protokolü

Alper ŞAŞMAZ ANKARA,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ankara Üniversitesi ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, yeşil kalkınma ve sürdürülebilir çevre için iş birliği protokolü imzaladı. Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kulüp ve üniversiteden yöneticiler katıldı.

'Sürdür Ankara' sloganı ile hayata geçirilen iş birliği protokolüyle Türkiye'de de etkisini gösteren iklim kriziyle mücadele edilmesi hedefleniyor. İmza töreninde konuşma yapan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankara'nın en önemli iki markasının iklim krizine dikkat çekmek için iş birliği yaptığını söyledi. Koca, Biz kulüp olarak duyarlı davranarak geçen yıl geri dönüşüm forması yaptık. Bu çalışma da süreci daha da hızlandırmamıza vesile oldu dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankaragücü ile çok yakın bir iş birliği kurduklarını söyleyerek, İklim değişikliği problemleriyle karşı karşıya kalan dünyada şüphesiz üzerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu görevi de titiz bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bugünkü protokolle hem iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla mücadeleye dikkat çekmek hem de aktif girişimlerde bulunmak adına adımlar atacağız diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Koca ve Rektör Ünüvar, protokol belgelerini imzaladı. İmza töreninin ardından Faruk Koca, Prof. Dr. Ünüvar'a Ankaragücü formaları hediye ederken, Ünüvar ise Koca'ya Ankara Üniversitesi şilti hediye etti.