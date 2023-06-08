Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Gelecek yıl kiralık oyuncu istemiyorum

Adana Demirspor maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATAANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u konuk eden MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 mağlup ayrldı. Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmay değerlendirdi.

Maçta çok pozisyona girdiklerini ve önemli fırsatlardan yararlanamadıklarını belirten Tolunay Kafkas, Ligin son maçına oldukça eksik bir takımla çıkmak zorunda kaldık. Kiralık oyuncular izin istediler. Oyunun son bölümünde genç oyunculara şans verdik. Zor bir lig geçti. Ben geldikten sonra zaten hedefimiz kümede kalmak ve kupada final oynamaktı. En önemil konu şu, gelecek yılda aynı şeyleri yaşamak istemiyor Ankargücü. Daha iyi yerlerde olması elzem. Fakat takım oluşturmak, takım kurmak her geçen gün çok zorlaşıyor. Özellikle içerisine bulunduğumuz ekonomik şartlar, kulübün gelirleri çok üst düzey bir yapmaya el vermiyor. Fakat bir şekilde bu camiaya yakışır bir takım yapmanın da gerçekleri var. umarım gelecek yıl bunu gerçekleştiririz dedi.

GELECEK YIL KİRALIK OYUNCU İSTEMİYORUM

Yeni sezon öncesi transferler ve kadro inşasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kafkas, Gelecek yıl benim tercihim. takımda kiralık oyuncu olsun istemiyorum. Bu benim tercihim. Bir takım kurulur, 2-3 yıllık olur, çok az giren çıkan oyuncu olur. Transfer işi zor. Her yaptığını transfer tutmayabilir ama çoğunu tutturabilirseniz takım istediğiniz seviyede olur. Ben hata payı yüzde 0 ya da yüzde 1olacak oyuncuları söylüyorum. Benim söyleyeceğim Türk portfoyöndeki oyuncular yurt dışından, ümitmilli takımdan oyuncular. Fakat bir çoğu tedirgin olup gelmek istemiyor. İkincisi Türkiye'den diğer takımlarda gördüğüm bildiğim oyuncuları istiyorum. Üçüncüsü ben yurt dışındaki yabancı oyuncu portfoyünü bilmiyorum. Bilmediğim bir oyuncu için de yorum yapamam. Ankaragücü Spor Kulübü'ne bir zarar veremem. Çok zor işler kadro oluşturmak, transfer yapmak. Bugün 1 milyon euro dediğiniz para 25 milyon TL ediyor. Kulübe giren para belli çıkan para belli. Maliyetleri hesap edip başka bir yola girebiliriz ya da girmeyebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumun bütün kulüpler için zorluğundan bahsediyorum. İstemediğimiz bir oyuncu kulüpten içeri giremez. Transferi kim yaparsa yapsın bunun sorumluluğu bende. Ben yapamadım, ben edemedim derim diye konuştu.

Kafkas, Ali Sowe, Milson, Hanousek, Kitsiou ve Kevşn Malcuit'in takımda kalmasını arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

VİNCENZO MONTELLA KİMSEDEN TEKLİF GELMEDİ

Galibiyetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Vincenzo Montella ise sahada daha az oynayan oyunculara şans verdiklerini söyledi. Futbol kamuoyunda teknik direktörlük koltuğu için isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya Montella, Sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Hiç kimseyle de konuşmadım. Kimseden de bir teklif gelmedi. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Spekülasyonların bazen gerçek bazen de sahte olduğunu da biliyoruz. Umarım başkanımızla da oturup konuşma fırsatımız olur. Fenerbahçe'nin ismi geçtiği içinde şunu söyleyebilirim, Pazar günü Fenerbahçe ile destekliyoruz çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz cevabını verdi.