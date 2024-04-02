YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen taraf olduklarını belirtti.

Sahada net bir şekilde oyunu hak eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Antalyaspor iyi bir takım ve tehlikeli oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca da var. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız." dedi.

Ligde 13'üncü beraberliklerini aldıklarını anımsatan Belözoğlu, "Kazanabileceğimiz maçlardan beraberlikle değil galibiyetle ayrılsaydık şu an 12-14 puanımız daha olacaktı. MKE Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde ligi güvenli alanda bitirmek istiyoruz. Ligde iyi bir konumda kupada da finale çıkıp MKE Ankaragücü'ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü Antalyaspor Antalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları! Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları! Mehmed: Fetihler Sultanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm neden yok? Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hatayspor'un golü neden iptal edildi? Pozisyon ofsyat mı, Muslera'ya faul mü var? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi, OYLAMA SONUCU ne? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmayacak mı, Süper Kupa iptal mi? Ali Koç, Erden Timur'a ne dedi? Süper Kupa finaline çıkmamanın cezası ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title