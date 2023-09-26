Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Kitsiou sakatlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stelios Kitsiou'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiş olup yapılan kontroller neticesinde sağ diz iç yan bağında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.