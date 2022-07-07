Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi - Haberler

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Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi.

Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez Ankara'ya geldi. İspanyol forvet oyuncusu Jese Rodriguez'i taşıyan uçak saat 20.30 sıralarında Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuya Ankaragücü taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Kariyerinde Real Madrid ve PSG forması giyen oyuncu, terminalden çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Jese, "Bu sevgi gösterisini ve sıcak karşılamayı çok beğendim ve sevdim. Bu takım için en güzelini yapacağım. Benim için yeni bir takım. Başarılı olabilmem için en iyi şekilde çalışacağım. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım. İnanıyorum ki çok büyük başarı elde edeceğiz" dedi.

Jese Rodriguez'i karşılamak için terminalde bekleyen Ankaragücü taraftarı Levent Tepe, "Ankaragücü taraftarı olarak Rodriguez'i karşılamak için buradayız. İnşallah bu takım Süper Lig'de kalıcı olacak. Hedefimiz üst sıralarda yer almak ve Avrupa'ya zorlamak. Bu sene güzel günler göreceğiz. Rodriguez'den beklentilerimiz çok" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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