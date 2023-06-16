Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları belli oldu

MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için çıkaracağı kombine kartların fiyatlarını açıkladı. Eski kart sahipleri için ön satış 5-6 Temmuz'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için çıkaracağı kombine kartların fiyatı belirlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, eski kart sahipleri için ön satışın 5-6 Temmuz, genel satışın ise 7 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak iç saha maçları için geçerli en düşük kombine bilet fiyatının 2 bin 500 lira, en fazla da 50 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için satışa sunacağı kombine kartların tribünlere göre fiyatları şöyle:

Kuzey ve Güney Tribünü: 2 bin 500 TL

Doğu Tribün: 4 bin TL

Batı Tribün: 5 bin TL

VIP: 50 bin TL