Ankaragücü'nden, ağlayan taraftarına doğum günü jesti

MKE Ankaragücü'nün Medipol Başakşehir'e yenildiği maçta takımının mağlup olmasından dolayı gözyaşlarını tutamayan sarı-lacivertli taraftar Abdullah Naci Aşık için Ankara ekibi doğum gününde pasta kesti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenildiği müsabakada sarı-lacivertli bir taraftar gözyaşlarını tutamamıştı. Durumu gören Ankaragücü yetkilileri, taraftar Abdullah Naci Aşık'ı, Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde ağırladı. Ankara ekibi, Aşık'ı Teknik Direktör Tolunay Kafkas ve futbolcular Ghayas Zahid ve Emre Kılınç'la bir araya getirdi ve doğum gününden dolayı kendisi için pastası keserek, tebrik etti.

Abdullah Naci Aşık'ı yenilgiden dolayı teselli eden Kafkas, "Hiçbir şey gözyaşlarına değmez. Daha ikinci maç var. Biz bu işi hallederiz. Bizim takımımız ve başkanımız güçlü, ben güçlüyüm, oyuncularım çok güçlü. Onun için bu işi biz hallederiz. Biz gerekeni yaparız. Onu çok seviyoruz, tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz. Şimdi de buraya geldi, bir pasta keselim istedik. Biz büyük bir aileyiz, bir bütünüz, zaman zaman bu tür maçlar olur ama telafi ederiz inşallah" dedi.

"İnşallah sizden kupayı bekliyorum "

Ankaragücü taraftarı Abdullah Naci Aşık ise kupayı Ankaragücü'nün kazanmasını istediğini belirterek, "1981'de Nazmi Erdener bana yaş günümde yani 6 Mayıs'ta 'Sana kupayı getireceğim ağabey' dedi ve getirdi. Sizden de bekliyorum inşallah kupayı" diye konuştu. - ANKARA