Ankaragücü maçının ardından

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Bizim istediğimiz 10 gün içinde bu transfer yasağının bir an önce açılıp, yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde belirlediğimiz planlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu dedi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, 3 puan aldığımız için çok mutluyum ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Maçta inanılmaz eksiklerimiz vardı. Zaten sezon başında giden oyuncular, sezonun ortasında kaybettiğimiz oyuncular, sonra uzun süreli sakatlığı olan Emrah, Ali Karimi aramızda yoktu. Bugün çok eksik bir kadroyla sahadaydık. Ama ne yapacağını bilen, planlı bir oyunla sahadaydık. Oyuncularımı o yüzden tebrik ediyorum. Son 2-3 haftada olduğu gibi ilk pozisyon kalemizde gol oldu. Ankaragücü takımı zaten bir tane isabetli şutta golü buldu. Tabi ki de Ankaragücü içinde bulunduğu durumdan dolayı skoru korumak amacıyla oyun oynadı. Onları da tebrik ediyorum diye konuştu.

OYUNCULARIMLA NE KADAR GURUR DUYDUĞUMU SÖYLESEM AZDIR

Takımdaki son duruma değinen Atan, Bu ligdeki son iç saha maçımızdı. Oyuncularımla ne kadar gurur duyduğumu söylesem azdır. İnanılmaz çalkantılı, fırtınalı bir sezon oldu. Zaman zaman krizlerle dolu bir sezon geçirdik. Ama hiçbir zaman çalışmaktan, öğrenmekten, gelişmekten, oyun oynamaktan vazgeçmeyen oyuncularım bizi Kayserispor'u bugünlere kadar taşıdı. Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Bunun huzuru hepimizde var. 1 tane maçımız kaldı, Sivasspor. İnşallah kazanarak bitirmeye çalışacağız dedi.

TRANSFERİN AÇILMASI EN ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Transfer yasağıyla ilgili açıklama yapan Atan, şöyle konuştu Bizim için şu an tabi ki transferin açılması en öncelikli gündem. Çünkü çok fazla oyuncu kaybettik. Bu asla sezon başı gibi değil. Transferin açılması çok önemli. Transferin ne zaman açılacağı her şeyden daha önemli. Kampa tam kadroyla gidip bütün oyunu, istediklerimizi kamp boyunca göstermemiz gerekiyor. Eğer bu transfer haziran ayının sonunda kampın ortasında açılacaksa bence Kayserispor için hiçbir avantajı olmayacak. Bizim istediğimiz 10 gün içinde bu transfer yasağının bir an önce açılıp, yönetimimizle beraber uyumlu bir şekilde belirlediğimiz planlarımızın bir an önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu.

OYUNUN KONTROLÜNÜ ELİMİZDE TUTMAYA ÇALIŞTIK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, Zor bir deplasman. Çok iyi bir takım. Eksik olmasına rağmen çok iyi bir hoca. Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Özellikle topsuz oyunda bunda çok başarılı olduk. Çok az pozisyon verdik. Daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. Fakat bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan 1 ya da 3 puan almak. 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Büyük camia ve taraftar. Buraya çok uzun yıllar hizmetim var. Her zaman da kalbimin bir tarafında olacak ifadelerini kullandı.