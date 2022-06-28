Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor