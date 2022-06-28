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Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Ankaragücü PSG Spor Haberler

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