Ankaragücü ile Samsunspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takımın gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı heyecanlı geçti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Sowe

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Holse, Ercan Kara, Emre Kılınç, Moundilmadji

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

9. dakikada savunmadan atılan uzun topla rakip yarı sahada buluşan Rodrigues, çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

İki takımın gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye ve Filistin bayrağı dağıtıldı

Karşılaşmadan önce Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Mamak Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Taraftarlar, maç boyunca bayrakları büyük coşkuyla salladı. Maç öncesi tribünleri dolduran Ankaragücü taraftarı ve deplasman tribünündeki az sayıdaki Samsunspor taraftarı ortaklaşa "Ne Mutlu Türküm Diyene" tezahüratı yaptı.

Ayrıca Türk bayrağının yanı sıra isteyen taraftarlara Filistin bayrağı da verildi. Eryaman Stadı'nda çok sayıda taraftar Filistin bayrağı sallayarak, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinlilere destek verdi.