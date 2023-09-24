Ankaragücü ile Konyaspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi. Maçta Bajic ve Ahmet Oğuz'un attığı gollerle beraberlik sağlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 45+5 Hayrullah Bilazer), Radakovic, Mujakic, Hanaousek, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Pedrinho), Dokanovic, Morutan (Dk. 89 Macheda), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 56 Cephas), Bajic
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 89 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgen (Dk. 71 Cicaldau), Soner Dikmen, N'Zonzi, Moreno (Dk. 79 Andreasen), Oliveira (Dk. 71 Emrehan Gedikli)
Goller: Dk. 3 Bajic ( Mke Ankaragücü ), Dk. 28 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 60 Ali Kaan Güneren ( Mke Ankaragücü ), Dk. 65 Oliveira (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.
74. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pedrinho'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta topla buluşan Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahasında topun Adil Demirbağ'ın eline geldiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu monitöre giden Erkan Özdamar, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.
87. dakikada ev sahibinden Hanousek'in yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Müsabaka 1-1 sona erdi.