Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Başakşehir'den PFDK'ya sevk

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Antalyaspor maçındaki saha olayları, Fatih Karagümrük'ü ise Adana Demirspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'i de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.