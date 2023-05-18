Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Başakşehir'den PFDK'ya sevk
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Antalyaspor maçındaki saha olayları, Fatih Karagümrük'ü ise Adana Demirspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'i de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Antalyaspor maçındaki saha olayları, Fatih Karagümrük'ü ise Adana Demirspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Ayrıca, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'i de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle: "1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 17.05.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 17.05.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu MAHMUT TEKDEMİR'in 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."