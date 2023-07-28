Ankaragücü, Cem Türkmen'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Clermont forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Türkmen ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Clermont forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Türkmen ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor