Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı - Haberler

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Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Boluspor maçında tribünler karıştı. Sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlara polisler müdahale etti.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor maçının son anlarında tribünlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda sahaya gitmek isteyen bazı Ankaragücü taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

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