Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.