Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı: TSYD Kınama Mesajı Yayımladı

Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rize spor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Ankara Eryaman Stadyumu'nda yaşanan olay sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili TSYD tarafından yapılan kınama mesajı şu şekilde;

"Her defasına lanetledik, kınadık. Ama bir arpa boyu yol gidemedik. Hiçbir önlem alınmadı, hiçbir şey değişmedi. Futboldaki kaos ve kavga sonunda hakem Halil Umut Meler'in yüzünde patladı. Bunda kimlerin mi payı var? Futbolu bir spor ve eğlence olarak görmeyen, sadece başarıya endekslenmiş (Vur kır parçala, bu maçı kazan) diyen seyircinin. Her pozisyonda hakemin etrafını sarıp itiraz eden ve tribünleri galeyana getiren futbolcunun. Kendini geliştirmeyen hakemin. Her kötü sonuçta kendi başarısızlığını örtmek için hakemlere, rakip kulübe ve federasyona yüklenip taraftarının gözünü boyamaya çalışan yöneticinin. Hiçbir radikal karar almayan, sadece günü kurtarmaya çalışan Futbol Federasyonunun. Futbola siyaseti bulaştıran politikacıların. Raiting ve tiraj uğruna kulüp amigoluğuna soyunmuş spor medyasının. Artık yeter! Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak kendimize de pay biçerek, bu bir milat olsun diyor ve düğmeye basılmasını talep ediyoruz. Artık Türk futbolunda yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Hangi kesim olursa olsun, bunu yapmayanların artık peşinde olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tekrar ediyoruz. Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. ya siz?" - İSTANBUL