Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi olağanüstü toplandı ve hakemlerin gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de olağanüstü toplandı. Yapılacak toplantının ardından TFF'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca Süper Lig'de görev alan hakemlerin de yaşanan şiddet olayının ardından gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.