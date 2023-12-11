İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi gördüğünü ve tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin yapılacağını açıkladı. Saldırıya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya yapılan saldırı sonrası gözaltı işlemleri yapılacak

İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, hakeme saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."