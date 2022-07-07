Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil

"Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum"

"Bizim için önemli eksik gol bölgesi, 1 ya da 2 oyuncu yakın zamanda gelecek inşallah"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz" dedi.

"Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün netleştirdikten sonra kamuoyuna bildireceğiz. Bizim için önemli eksik şu anda gol bölgesidir. 1 ya da 2 oyuncunun inşallah yakın zamanda geleceğini düşünüyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor