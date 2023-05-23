Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 'Bizi dikkate almayanları dikkate almayacağız'

"Bizi dikkate almayanları dikkate almayacağız"

"Mete Kalkavan'ın kastı olduğu tescillenmiş oldu"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, " Ankaragücü'nü, haklı taleplerimizi dikkate almayan ve adil olmayan kurulları biz de dikkate almayacağız. Ayın 22'sinde federasyon seçimleri var. Federasyon yetkilileri bu kadroyla bize gelecekse hiç gelmesin" dedi.

Finale çıkmak istediklerini belirten teknik direktör Tolunay Kafkas, ilk maçın talihsiz olduğunu kaydederek, "Belirli bir oyun anlayışımız var. Daha yüksek tempoda, daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. 25 bin kişi önünde finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını istiyoruz. İyi bir takım, kaliteleri yüksek. Oyunun belli bölümlerini çok iyi oynayan oyuncuları var. Çok iyi bir hoca var başlarında. Seyirci ve saha avantajımızı kullanacağız. Umarım Allah bizi mahcup etmez. Ligde bir nebze olsun rahatladık ama tam tehlike geçmedi. Kupada elimizde bir fırsat var. Zor bir takıma karşı perşembe günü iyi bir maç çıkartmak istiyoruz" dedi.