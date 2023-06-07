Ankaragücü, Adana Demirspor'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci hafta mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u konuk eden MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 mağlup ayrldı. Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmay değerlendirdi.

Maçta çok pozisyona girdiklerini ve önemli fırsatlardan yararlanamadıklarını belirten Tolunay Kafkas, "Ligin son maçına oldukça eksik bir takımla çıkmak zorunda kaldık. Kiralık oyuncular izin istediler. Oyunun son bölümünde genç oyunculara şans verdik. Zor bir lig geçti. Ben geldikten sonra zaten hedefimiz kümede kalmak ve kupada final oynamaktı. En önemil konu şu, gelecek yılda aynı şeyleri yaşamak istemiyor Ankargücü. Daha iyi yerlerde olması elzem. Fakat takım oluşturmak, takım kurmak her geçen gün çok zorlaşıyor. Özellikle içerisine bulunduğumuz ekonomik şartlar, kulübün gelirleri çok üst düzey bir yapmaya el vermiyor. Fakat bir şekilde bu camiaya yakışır bir takım yapmanın da gerçekleri var. umarım gelecek yıl bunu gerçekleştiririz" dedi.

Galibiyetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Vincenzo Montella ise sahada daha az oynayan oyunculara şans verdiklerini söyledi. Futbol kamuoyunda teknik direktörlük koltuğu için isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya Montella, "Sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Hiç kimseyle de konuşmadım. Kimseden de bir teklif gelmedi. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Spekülasyonların bazen gerçek bazen de sahte olduğunu da biliyoruz. Umarım başkanımızla da oturup konuşma fırsatımız olur. Fenerbahçe'nin ismi geçtiği içinde şunu söyleyebilirim, Pazar günü Fenerbahçe ile destekliyoruz çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz" cevabını verdi.