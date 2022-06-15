Ankaragüçlü Erdi Dikmen Altınordu'ya transfer oldu
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olduğunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olduğunu açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Erdi'nin satın alma opsiyonu kullanılarak 3 milyon lira karşılığında İzmir temsilcisine transfer olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor